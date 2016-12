Energia elettrica dal mare: la piu' grande farm di produzione al largo delle coste atlantiche della Francia È un progetto a dir poco ambizioso quello che si sta costruendo in Francia e che sorgerà al largo delle coste di Paimpol-Bréhat in Bretagna dove sarà realizzata una gigantesca farm di produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento delle correnti marine.

La colossale iniziativa vede coinvolti dal lato tecnico la OpenHydro, società irlandese specializzata in questo tipo di tecnologie, dal lato della distribuzione la EDF, società energetica del Paese transalpino.

Una volta ultimato, grazie alle imponenti turbine pesanti 850 tonnellate ciascuna e dal diametro di 22 metri, l'impianto sarà in grado di produrre energia sufficiente per alimentare oltre quattromila abitazioni.

Ma a parte questi dati, c'è di bello che l'intero impianto non deturpa alcun paesaggio perché verrà inabissato alla profondità di 35 metri.

Certo, se e quali ripercussioni sull'habitat marino ci saranno nessuno lo può dire anche perché lo sfruttamento delle correnti marine è un filone, dal punto di vista energetico, ancora poco conosciuto su cui le aziende del comparto stanno iniziando a muovere i primi importanti passi solo adesso.

Ad ogni modo, per la cronaca che ci compete, possiamo anche dire che il progetto è stato avviato nel 2004 da EDF, ma i lavori sono partiti solo nel 2008 e saranno ultimati l'anno prossimo.

Il costo dell'operazione? Circa 40 milioni di euro.







