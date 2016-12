Edison2 eVLC, l'auto elettrica da primato La Edison2 è una società con sede in Virginia (Stati Uniti) conosciuta in particolare oltreoceano per la progettazione e la costruzione di veicoli super-efficienti.

Uno di questi è un'auto chiamata Very Light che, nel 2010 grazie ad un motore a scoppio alimentato da una miscela a base all'85% di etanolo e per il restante 15% di benzina, ha già vinto il Progressive Auto X Prize una competizione dedicata all'efficienza dei veicoli.

Ora il costruttore americano ha presentato una versione totalmente elettrica denominata eVLC che non solo migliora sensibilmente i primati della prima versione, ma a detta dei tecnici e degli ingegneri che l'hanno progettata sarebbe in assoluto il più efficiente veicolo elettrico del mondo.

La eVLC è dotata di una batteria da 10 kWh (quindi molto più piccola di quella montata sulla Nissan Leaf), ma a differenza della concorrente giapponese che riesce a percorrere circa 130 chilometri, l'auto americana ha un'autonomia di oltre 160 chilometri.

Non solo: in meno di dieci minuti riesce a rigenerare le batterie all'80%.

