Eco-ricette: la colazione a zero sprechi Fare colazione con la frutta è un modo molto sano per cominciare la giornata, magari anche sotto forma di centrifugato.

È vero: la mattina, di solito, tutti cerchiamo di stare a letto il più possibile, così ci alziamo proprio all'ultimo per correre poi subito in ufficio.

Se però ci si organizza, bastano appena trenta minuti per preparasi una sana e gustosa colazione con dolcetti a base di polpa di scarto del centrifugato che sono perfetti con un buon caffè.

Ecco come fare: per prima cosa preparate un centrifugato per 2 persone con mela, pera, carota, arancia, mandarino, ecc., quindi gustate il centrifugato e tenete da parte la polpa di scarto.

Di mela e pera togliete solo i semini (magari per piantarli in un vasetto), la carota si utilizza al 100%, le scorze degli agrumi, invece, potete tenerle da parte per altre preparazioni.

Se poi non volete utilizzare subito la polpa di scarto potete congelarla anche per le prossime preparazioni.

Ricetta a cura di Lisa Casali



Ingredienti per 10 dolcetti circa

- La polpa di scarto di due centrifugati

- 200 grammi di farina 00

- 1 uovo

- 1/2 bustina di lievito per dolci

- 50 grammi di zucchero di canna

- 100 grammi di latte vegetale

- 80 grammi di burro vegetale



Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti in modo da avere un composto omogeneo.

Se risultasse troppo compatto aggiungete ancora un goccio di latte vegetale.

Suddividete il composto in circa 10 stampini.

Infornate a 180° per 20 minuti circa.

Controllate la cottura con uno stecchino.

Sfornate e... buona colazione!



