Eco-Ricette: la vellutata in… verde Vellutata in verde: ovvero se avete voglia di una minestra salutare e avete poco in casa, non fatevi scoraggiare.

La cottura in pentola a pressione è ideale se non avete molto tempo, oltre a dimezzare il consumo di energia vi fa risparmiare acqua rispetto alla cottura in pentola normale.

Il costo poi? Meno di 1 Euro!

Ricetta a cura di Lisa Casali



Ingredienti per 4 persone

- Le foglie esterne e i ciuffi verdi di 2 finocchi

- 1 cipolla

- 1 bicchiere di legumi già cotti (o anche a piacere soia gialla)

- Qualche ciuffo di foglie di sedano

- Il gambo di un broccolo

- Olio extravergine d'oliva

- Qualche alga

- 2 fette di pane raffermo

- Sale e pepe q.b.



Preparazione

Lavate bene gli ortaggi.

Tagliateli a cubetti.

Scaldate un cucchiaio di olio in una pentola a pressione.

Unite la cipolla e fate appassire per qualche minuto.

Unite le altre verdure, le alghe e il sale.

Lasciate cuocere 5 minuti mescolando.

Coprite d'acqua fredda, chiudete il coperchio della pentola a pressione e fate cuocere 15 minuti dal fischio.

Quindi fate sfiatare la pentola e passate la minestra al passaverdura.

Suddividete la crema così ottenuta nelle fondine, completate con un filo d'olio extravergine, una macinata di pepe e briciole di pane tostato.



Galleria fotografica Argomenti: alimentazione biologica, alimenti biologici, prodotti biologici, bio, agricoltura biologica, ecologia, ambiente, km zero, ogm