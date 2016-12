Ecco un'idea intelligente per l'illuminazione delle strade: il lampione ibrido Ci piace perché è made in Italy e rappresenta nel modo migliore tutto l'ingegno e la creatività italiana, ma anche perché, se venisse adottato, permetterebbe di dare un bel taglio alle bollette elettriche delle amministrazioni per l'illuminazione delle strade, col conseguente taglio di emissioni nocive in atmosfera.

Stiamo parlando di un particolare lampione eolico-solare inventato da un'azienda di Padova e che, per i due sistemi utilizzati per la produzione dell'energia elettrica, può sostanzialmente essere definito "ibrido".

Sì perché alla sua sommità sono installati un pannello solare e una turbina eolica ad asse verticale con cui sole e vento sono trasformati in elettricità.

Si tratta di un'idea semplice ma geniale al tempo stesso: il pannello fotovoltaico, infatti, permette di sfruttare il sole durante le ore diurne; la turbina eolica, invece, permette di produrre energia anche durante le ore notturne o nei giorni nuvolosi, sempre che ovviamente ci sia vento.

Le lampade? Ovviamente a led a basso consumo...







