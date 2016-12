Ecco la stufa che cuoce solo grazie al calore del sole Pensare di utilizzare il calore del sole per cuocere gli alimenti è sempre stata un'idea che molti ricercatori hanno tentato di sviluppare.

I risultati però, almeno sino al momento, sono sempre stati (ammettiamolo pure) un po' approssimativi, ingombranti e quindi poco funzionali dal punto di vista pratico.

Ora, non che il prototipo di cui vi stiamo per parlare abbia risolto completamente questi ostacoli, vero però è che è quello che più si avvicina davvero all'idea di riuscire a cucinare solo grazie al sole.

Si chiamo Gosun ed è una cucina solare portatile dall'aspetto futuristico che riesce a cuocere perfettamente i cibi grazie alla sua capacità di raggiungere la stratosferica temperatura interna di 290 gradi centigradi in pochissimi minuti di esposizione.

In effetti più che di una normale cucina come siamo abituati a pensarla e ad averla nelle nostre abitazioni, si tratta di una sorta di forno solare e che, grazie alla sua forma a tubo, riesce a catturare il calore da ogni angolazione e a trasferirlo al suo interno dove viene assorbito e a sua volta amplificato.

I creatori del Gosun dicono che la loro magica cucina solare può cuocere di tutto, dal pane, alla pasta, dalla carne ai fritti.

Noi siamo un po' perplessi, ma come si dice: provare per credere!



Galleria fotografica Argomenti: cucina solare, stufa solare, forno solare, cucinare grazie sole, calore sole cucinare, Gosun