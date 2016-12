Ecco la lavastoviglie che pulisce i piatti senza acqua Un team di studenti di design industriale presso la Middle East Technical University (METU) di Ankara (in Turchia) ha sviluppato una lavastoviglie davvero unica nel suo genere che sarebbe in grado di pulire i piatti senza bisogno di acqua, ma attraverso un processo in cui viene utilizzato biossido di carbonio supercritico.

Il sistema è stato chiamato dualWash perché oltre ad essere una lavapiatti, è anche un contenitore per le stesse stoviglie che può essere "nascosto" come un normale pensile da cucina.

Sul web le informazioni a riguardo dicono che sia un prodotto già in vendita commercializzato da un'azienda (la BSH Home Appliances Corporation), società controllata dai due colossi tedeschi Bosch e Siemens.

Tuttavia, in mancanza di una conferma definitiva, è più probabile che, almeno per il momento, si tratti solo di un affascinante progetto di design e di ricerca sviluppato da Halit Sancar, Nagihan Tuna, Pınar Şimşek, and Gökçe Altun, indubbiamente quattro brillantissimi studenti dell'ateneo turco nell'ambito del progetto chiamato "Home Heroes" promosso proprio dalla BSH Home Appliances Corporation.



