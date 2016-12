Ecco l'auto che fa mille chilometri con un litro di benzina Potrà sembrare fantascienza, ma così non è, anzi: visto che i requisiti per l'iscrizione alla gara per veicoli ecologici a cui ha partecipato (e che - ovviamente - ha vinto, la Shell EcoMarathon) sono gli stessi dei veicoli che percorrono quotidianamente le strade, i ricercatori che l'hanno progettata e costruita hanno già chiesto alle autorità la regolare immatricolazione.

L'incredibile veicolo si chiana Celeritas ed è frutto dell'ingegno degli scienziati americani della Purdue University che hanno dotato il mezzo di sofisticatissimi meccanismi per migliorare l'efficienza e ridurre i consumi, a partire dai duecento pannelli solari per arrivare ad un dispositivo per recuperare l'energia della frenata simile al kers usato in Formula 1.

Celeritas può trasportare solamente una persona, raggiunge la velocità massima di 80 chilometri all'ora ed è equipaggiata con telecamere anteriori e posteriori (gestite da uno dei cinque sistemi informatici di bordo) per garantire la visuale.

"In realtà - ha detto Ted Pesyna, responsabile del progetto costato due anni di lavoro e circa 90mila dollari - durante la gara abbiamo prodotto più energia di quella che abbiamo consumato tanto che abbiamo rischiato di sovraccaricare le batterie".



