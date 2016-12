Ecco l'auto che fa 20 chilometri grazie all'energia che si produce da sé Può un veicolo muoversi e al tempo stesso autoprodursi l'energia per il suo funzionamento?

Ebbene sembra proprio di sì!

Lo ha dimostrato il P-Mob un futuristico prototipo di auto elettrica che è riuscita a viaggiare per circa 20 km solo con l'energia prodotta dai pannelli solari integrati nella cappotta e in altri punti della carrozzeria.

Finanziato dall'Unione Europea, il progetto denominato Integrated Enabling Technologies for Efficient Electrical Personal Mobility, è costato 2,8 milioni di euroed è stato sviluppato da Fiat, Siemens, Mazel, Interactive Fully Electrical Vehicles, Polimodel e l'Università di Sheffield, nel Regno Unito.

Il P-Mob è allestito con celle solari in silicio monocristallino, ma è anche dotato di un pacco batterie al litio che possono essere ricaricate dalla normale rete elettrica.

Al tempo stesso, una volta che l'auto ha fatto il "pieno", l'energia prodotta in eccesso può essere a sua volta venduta ed immessa nelle rete.

Per il suo funzionamento agiscono due motori montati sui due assi e, grazie anche ad una resistenza aerodinamica inferiore di ben il 30% rispetto ai veicoli di pari dimensioni, il P-Mob raggiunge la velocità massima di 100 chilometri orari e ha un'autonomia di circa 19 chilometri con l'uso della sola energia solare autoprodotta, un valore sufficiente per la media quotidiana europea di percorrenza dei pendolari.

"Piuttosto che offrire forme di mobilità sulla base di prezzi dell'energia sempre in aumento - afferma Pietro Perlo, leader del progetto e CEO di Interactive Fully Electrical Vehicles, - l'industria è ora di fronte alla possibilità di soddisfare una richiesta razionale di mobilità pulita, sicura e a basso consumo di energia, che richiedono meno energia per essere prodotti e con l'utilizzo di materiali riciclabili a fine vita. Il P-MOB è ideale per le esigenze di molte persone in città così come nella circolazione sulle strade di periferia".



Galleria fotografica Argomenti: auto elettrica produce energia, veicoli elettrici, P-Mob, Integrated Enabling Technologies for Efficient Electrical Personal Mobility