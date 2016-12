Ecco il braccialetto che si trasforma in lampada solare Ci sono molte aree in India che ancora non sono raggiunte dall'energia elettrica.

Questo significa che ci sono milioni di persone in quel Paese che, all'imbrunire, si "spengono" perché non sanno come illuminare, nel senso letterale del termine, la loro abitazione e loro vita.

Proprio a quelle persone così disagiate hanno pensato gli inventori del Aahana Solar Lateran Bracelet ovvero una vera e propria lampada solare portatile che si può indossare al polso come un normale braccialetto.

Aahana Solar Lateran Bracelet è dotato di celle solari che, durante le ore di luce, catturano e immagazzinano l'energia del sole che permetterà poi ai led di illuminarsi quando viene buio.

Una volta a casa, le donne indiane possono sfilare il bracciale dal loro polso e allungare gli anelli telescopici così da avere a disposizione una vera e propria lampada.



