Ecco come preparare in casa un detersivo per bucato ecologico ed efficace Indossare abiti puliti e profumati, oltre che per una questione d'igiene personale, è una cosa che fa piacere a tutti, si sa.

La pubblicità, poi, ci martella a cercare di avere sempre i bianchi più bianchi e i colorati più colorati (bella scoperta, eh?) spingendoci così a consumare a più non posso detersivi, smacchiatori e surrogati vari.

Ma il problema è un altro: anche se sono sempre più diffusi i detersivi che si dicono "ecologici", quanto è vero quello che ci viene raccontato?

Avete, ad esempio, dato mai un'occhiata all'etichetta e agli "ingredienti" sulla confezione del vostro detersivo preferito?

Davvero siete sicuri che con tutti quei prodotti chimici sia un prodotto sicuro per l'ambiente?

Certo è molto più comodo, veloce e pratico comprarsi il detersivo al supermercato e fare finta di niente.

Sappiate, però, che con pochi semplici ingredienti potete preparavi in casa un ottimo detersivo ecologico che pulisce a fondo e rispetta l'ambiente.

E non solo scoprirete che è facile, veloce e divertente, ma vi farà risparmiare anche qualche soldino...



Ingredienti e utensili necessari per la preparazione

- 1 panetto di sapone naturale da bucato (in commercio ce ne sono diversi tipi). L'importante è che non sia non antibatterico e non contenga conservanti, EDTA (ovvero acido etilendiamminicotetracetico), profumi, fosfati, coloranti o materie prime d'origine animale

- 1/2 tazza di sodio borato o borace (si può trovare in farmacia)

- 1/2 tazza di bicarbonato di sodio

- Grattugia

- Contenitore richiudibile



Preparazione

1. Grattugiate il panetto nel vostro contenitore

2. Aggiungete il sodio borato e il bicarbonato di sodio

3. Mischiate bene



Dosi

- 1 cucchiaio per piccoli carichi o capi poco sporchi

- 2 cucchiai per carichi normali o biancheria molto sporca



