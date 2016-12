Ecco, il concept di auto-casa-camper davvero originale Un team di designer che fa capo a Nau, un famoso studio di progettazione svizzero, ha concepito Ecco, una sorta di macchina-camper elettrica che può ricaricare le batterie sia attraverso una presa di corrente, sia grazie ad un grande pannello fotovoltaico posto sul tetto.

Ecco è compatto, elegante e quando lo si parcheggia ruota verso l'alto per non ingombrare eccessivamente la sede stradale e conferire, al tempo stesso, spazio e comfort per i passeggeri che lo possono utilizzare come vera e propria casa mobile.

In modalità "Living Mode", infatti, in questo avveniristico mezzo di trasporto compaiono scale interne, ma anche una cucina, un bagno con wc, una grande finestra e un soppalco.

Certo non ha proprio dimensioni da piccola utilitaria (Ecco misura infatti 8 metri di lunghezza per 4,5 di larghezza) e sarà molto difficile che riuscirà ad avere un futuro, ma rimane pur sempre un ottimo studio di come potrebbe essere interpretata la mobilità nei prossimi anni.



