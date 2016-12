E se davvero potessimo utilizzare i vulcani per produrre energia? Al momento è solo un progetto scritto sulla carta, ma comunque, per quanto folle e avveniristico possa sembrare, potrebbe (forse) un giorno anche trovare una sua realizzazione.

L'idea è venuta a cinque ingegneri cinesi dai nomi difficilissimi (Jing Hao, Zhanou Zhang, Chen Xingyue, Jiangyue Han e Shuo Zhou) che hanno pensato di rivestire con una tecnologicissima cupola i vulcani.

Lo scopo della loro VolcanElectric Mask sarebbe, infatti, quello di poter sfruttare l'energia di un vulcano per produrre elettricità, proteggendo nel contempo le persone che abitano vicino dalle eruzioni pericolose.

La loro cupola, infatti, funzionerebbe come un vero e proprio scudo per imprigionare al suo interno le polveri e in generale tutti i materiali piroclastici prodotti durante l'eruzione.

In particolare quello illustrato nelle immagini è il progetto pensato per il vulcano Popocatepetl che sorge non molto lontano dalla megalopoli di Città del Messico e che è uno dei dieci vulcani più attivi del mondo.

A detta dei suoi inventori, la VolcanElectric Mask si ispira alla nostra pelle e alla sua capacità di interpretare, grazie alla fitta rete di sensori del nostro sistema nervoso, le condizioni esterne.

Al suo interno, infatti, la cupola presenta una serie di "tentacoli" in grado di scavare nel vulcano per monitorare le temperature, prevedere le eruzioni e immagazzinare la CO2 con cui produrre il giacchio secco che serve per proteggere la struttura dalla lava.

Ma come dicevamo la caratteristica della cupola è quella di produrre energia.

Ma come?

L'idea non è del tutto nuova (leggi qui): sul vulcano verrebbe riversata acqua piovana che, entrando in contatto con la lava, sprigionerebbe vapore con cui azionare le turbine di produzione dell'energia.

Come dire una sorta di energia geotermica artificiale.

Pazzesco o meno che possa sembrare il progetto, i cinque ingegneri con la loro VolcanElectric Mask hanno ricevuto una menzione d'onore in occasione dell'edizione 2013 dell'eVolo Skyscraper Competition.



