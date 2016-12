Difendersi dalle radiazioni elettromagnetiche dei telefoni cellulari Da quando sono apparsi, i telefoni cellulari hanno destato sempre molto interesse dal punto di vista medico-scientifico perché a detta di molti, possono essere causa di gravi disturbi per la nostra salute.

Abbiamo già scritto a riguardo di essi, ma in attesa che la scienza si esprima con assoluta chiarezza forse è meglio adottare alcuni piccoli accorgimenti per limitare il rischio.

Ecco cosa possiamo fare senza per questo rinunciare a comunicare coi nostri amici:

- visto che durante una chiamata i cellulari emettono maggiori quantità di radiazioni elettromagnetiche, per quanto possibile, è consigliabile fare telefonate brevi tenendo il telefono distante qualche centimetro dall'orecchio, meglio ancora usare sempre un'auricolare;

- anche quando non lo si usa e lo lasciamo acceso, cerchiamo di tenere il telefono il più possibile lontano dal nostro corpo;

- evitiamo l'uso del cellulare in zone con segnale debole: il telefono, infatti, per cercare un segnale più forte, lavora molto di più ed emette più radiazioni elettromagnetiche;

- molti esperti sostengono che i bambini dovrebbero fare un uso molto limitato del cellulare e comunque dovrebbero stare il più possibile lontano da essi poiché il loro cervello si sta ancora sviluppando e quindi è più soggetto a rischi.



