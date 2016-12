Dieci consigli per tenere la casa al fresco senza l'aria condizionata L'estate è arrivata e con essa anche il caldo. Ma come proteggersi dall'afa? Che tu abbia o meno un impianto d'aria condizionata, noi vogliamo darti qualche semplice, ma anche efficace consiglio per tenere la tua casa al fresco utilizzando alcuni trucchi intelligenti per difenderti dal caldo in modo naturale e risparmiando al tempo stesso tanta energia elettrica e denaro. Eccoli:

1. La cosa più semplice per mantenere la casa fresca senza l'aria condizionata è di tenere il più possibile fuori la luce del sole e lasciare entrare l'aria più fresca durante la notte. Durante il giorno, dunque, tieni sempre chiuse le finestre, ma anche le tapparelle e le tende, soprattutto nelle stanze esposte a sud e a ovest.

2. Per le tende alle finestre preferisci il bianco che aiuta a riflettere la luce.

3. Di notte lascia gli armadi aperti: pochi sanno, infatti, che durante il giorno anche loro immagazzinano tanto calore.

4. Installa e usa un ventilatore a soffitto così da spingere sempre l'aria dall'alto verso il basso (fai rigare le pale in senso opposto, invece, nella stagione fredda). In questo modo otterrai un beneficio che ti farà percepire 3-4 gradi in meno.

5. Trasforma il tuo ventilatore in un condizionatore d'aria. Come? Molto semplice: mettigli davanti una bacinella con dentro del ghiaccio, oppure anche quelle tavolette che si usano per mantenere i cibi al fresco nelle borse termiche. Un'idea semplice, ma davvero efficace.

6. Spegni e stacca dalla corrente tutti gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici che non utilizzi. Nonostante non siano in funzione anche loro contribuiscono a produrre calore e a consumare energia inutilmente.

7. Evita di usare lampade a incandescenza e spegni le luci quando e dove non ti serve.

8. L'umidità è il peggior alleato del caldo. Per questo motivo fai il bucato o anche la doccia nelle ore più fresche, ovvero la mattina presto o la sera.

9. Ripara dal sole la tua casa utilizzando le piante. Il cemento e l'asfalto, infatti, assorbono tantissimo calore che poi, durante la notte rilasciano. Creare ombra con l'aiuto di piante con molte foglie è un sistema efficace per attenuare l'effetto del sole.

10. Se hai la fortuna di abitare in una casa unifamiliare isola per bene il sottotetto o la mansarda. Già solo questo ti aiuterà a mantenere fuori il caldo durante l'estate e il freddo durante l'inverno.



Galleria fotografica Argomenti: risparmio energetico, risparmiare energia elettrica, raffrescamento, consigli, aria condizionata, casa fresca, afa