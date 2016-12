Demeriti ambientali: Italia prima in Europa per numero di auto Non è una notizia di cui dobbiamo fieri o orgogliosi perché in questo caso, essere primi in Europa, non è per meriti, bensì per demeriti.

In questo caso stiamo parlando di mobilità e di quanto ancora incide quella a mezzo automobile negli spostamenti dei nostri concittadini.

Stando, infatti, al rapporto annuale di Legambiente elaborato dall'istituto di ricerche Ambiente Italia, ben l'82% della domanda di mobilità nel nostro Paese è coperta dai mezzi privati.

Non solo: l'Italia presenta un tasso di motorizzazione riguardo il numero di auto ogni 1.000 abitanti decisamente superiore alla media europea.

Nel 2008, ad esempio, il valore è stato pari a 601 auto ogni 1.000 abitanti (in crescita rispetto sia al 2007 quando erano 598, sia al 2000 erano 483) contro la media europea di 470, o di 498 della Francia o anche di 475 del Regno Unito.

Per non parlare poi di un altro dato preoccupante che riguarda il trasporto delle merci che, in Italia, nel

71,9% dei casi viaggia su gomma.

Davvero un record negativo di cui non andare fieri...



