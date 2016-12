Debutto europeo per EV-neo, lo scooter elettrico di casa Honda In Giappone l'Honda EV-neo non è certo una novità visto che la sua commercializzazione nel Paese del Sol Levante è iniziata l'anno scorso.

Ora questo scooter arriva anche in Europa e per la sua presentazione è stata scelta la città di Barcellona dove quasi il 30% dei veicoli in circolazione è composto da motoveicoli.

Per i giapponesi di Honda si tratta di un'ottima occasione per mostrare la validità di una scelta responsabile a emissioni zero e anche per questo hanno deciso di offrire ben diciotto dei loro EV-neo al comune della città catalana.

Per quanto riguarda le caratteristiche e le prestazioni, lo scooter monta il nuovissimo pacco batterie SCiB litio-ion della Toshiba (lo stesso utilizzato dalla Mitsubishi per la sua i-MiEV) che le consente una percorrenza di oltre 30 chilometri alla velocità di 50 km/h.

Una ricarica completa richiede, poi, circa tre ore e mezzo, ma tra gli optional c'è un caricabatterie ultraveloce che riduce i tempi ad appena mezz'ora.

Il prezzo base per la Honda EV-neo è previsto intorno i 4 mila euro.



