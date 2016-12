Dalla prossima estate non si fuma più sulla battigia di Bibione Non si potrà più fumare lungo la battigia (ma sotto l’ombrellone invece sì) di Bibione, rinomata località balneare in provincia di Venezia tra le prime in Italia per numero di turisti.

Il progetto che prende il nome di Respira il Mare è nato per volontà della locale Amministrazione Comunale con la collaborazione di diverse organizzazioni ed enti fra cui il Consorzio di Promozione Turistica a dimostrazione che, oltre alla questione salute, il divieto di fumo può anche essere un motivo di richiamo per gli stessi turisti.

Dopo dunque tre anni di sperimentazione, Bibione sarà la prima spiaggia del Belpaese libera dal fumo e che potrà finalmente dire addio ai mozziconi abbandonati sulla battigia.

"Non si tratta assolutamente di un progetto contro i fumatori – afferma il Sindaco Pasqualino Codognotto -, ma una scelta in favore dell'ambiente, dei tantissimi bambini che da sempre giocano con la sabbia in riva al mare e degli amanti delle lunghe passeggiate ossigenanti".

Azioni di sensibilizzazione sono già state attivate con materiale informativo, mentre verrà ovviamente aumentato il numero dei portacenere che saranno collocati lungo la spiaggia su cui svetterà il cartello che indica l'inizio della no smoking area e contenitori trasparenti per la raccolta dei mozziconi da parte di bagnini e turisti.

Un solo dato fa capire l’importanza dell’iniziativa: il 27% dei rifiuti raccolti in spiaggia è rappresentato da mozziconi di sigarette.

Non ci sarà la caccia al trasgressore, ma sanzioni sono previste dal regolamento comunale: "Siamo certi che turisti non mancheranno di dimostrare il proprio senso civico" ha concluso il Sindaco Codognotto.



