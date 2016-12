Dalla Germania la superbatteria che dura per 27 anni Gli scienziati del Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wurttemburg (ZSW) hanno sviluppato una delle batterie più efficienti agli ioni di litio mai prodotte fino ad ora in quanto potrebbe riuscire a conservare, utilizzata regolarmente ogni giorno, fino all'85% della propria capacità per oltre circa 27 anni.

In laboratorio i ricercatori hanno testato questa caratteristica con ben 10.000 cicli di carica e di scarica completi al cui termine sono stati evidenziati questi valori.

Pensato ai piccoli dispositivi elettronici poco interessa, ma se trasliamo questa invenzione sulle vetture elettriche, beh, è tutta un'altra storia anche perché la densità di potenza (ovvero la quantità di energia immagazzinata in relazione alla massa) di queste batterie è anche molto elevata (si parla di 1.100 watt per chilogrammo): per un veicolo elettrico, questo significa tempi di ricarica minori e una capacità di accelerazione superiore.

Le celle delle batterie sono prodotte in un impianto del Laboratorio ZSW, mentre lo studio e le ricerche sono finanziati dai Ministeri dell'Istruzione e della Ricerca e da quello dell'Economia e della Tecnologia.



Galleria fotografica Argomenti: batteria dura 27 anni, batteria litio ricarica 27 anni, nuove batterie litio, auto elettriche, veicoli elettrici