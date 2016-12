Dalla California arriva il surf elettrico Wave Jet è l'ultimo stravagante "giocattolo" che sta galvanizzando i surfisti californiani.

Si tratta di una "normale" tavola da surf (almeno per le dimensioni) all'interno della quale, però, è stato montato un sistema elettrico di propulsione denominato Personal Water Propulsion Engine che viene alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio che consentono al Wave Jet la navigazione per una trentina di minuti circa.

Sostanzialmente gli inventori hanno pensato a questa tavola per rendere meno stancante e faticosa l'attività dei surfisti che, invece di spostarsi remando su di essa per andare a cercare e prendere l'onda, possono farlo ora comodamente comandando il surf.

Ma gli inventori lo propongono anche come tavola dai mille usi perché, oltre ad un surf, Wave Jet può essere considerata un pò moto d'acqua, un pò kayak e anche tavola per il salvataggio.

Un'idea davvero stravagante, ma anche molto divertente...







Galleria fotografica Argomenti: surf elettrico, Wave Jet, Personal Water Propulsion Engine, batteria litio