Dall'ONU un manuale per gli albergatori che vogliono diventare più green Anche per l'ONU la tutela dell'ambiente è uno dei primi tasselli per contrastare i cambiamenti climatici e rappresenta una dura battaglia che si può vincere solo con il reale coinvolgimento di tutti, cittadini, istituzioni, imprese.

Proprio per questo motivo, l'Organizzazione Mondiale per il Turismo che fa capo alle Nazioni Unite (UNWTO) ha appena lanciato in internet un manuale a disposizione di tutti quegli hotel che vogliono tagliare i costi, valutando i consumi d'energia e impiegando fonti rinnovabili.

Stando all'UNWTO, infatti, gli alberghi così come gli altri tipi di sistemazioni turistiche sono responsabili di appena il 2% delle emissioni di gas serra, ciò nonostante, però, è comunque una priorità riuscire a tagliarlo.

Alcune mete turistiche europee hanno già fatto da banco di prova: l'Alta Savoia in Francia, Palma di Maiorca in Spagna, Bonn in Germania e Strandja in Bulgaria.

Tutti i test hanno dato un responso positivo da parte di manager e proprietari degli alberghi.

Il manuale frutto delle esperienze pilota si chiama Hotel Energy Solutions (HES) e fornisce agli albergatori una relazione che mostra il loro uso attuale di energia, raccomanda le migliori tecnologie di energia rinnovabile da adottare nella struttura e i trucchi di risparmio più appropriati.

Il nuovo strumento, attraverso il calcolo dei profitti generati dalle nuove tecnologie installate, consente inoltre di conoscere i potenziali tagli delle spese che arriveranno dagli investimenti green.

Ora la palla passa agli albergatori...



Galleria fotografica Argomenti: ecohotel, alberghi ecologici, Hotel Energy Solutions, Organizzazione Mondiale Turismo, UNWTO, ONU, gas serra, energie rinnovabili, risparmio energetico, impronta ecologica