Dall'Australia una nuova silenziosissima turbina eolica che vale come tre In Australia i tecnici della Renewable Energy Solutions si dicono certi che la loro nuova Eco Whisper rivoluzionerà completamente il settore delle turbine eoliche per la produzione di energia elettrica.

Innanzi tutto perché questa turbina è assolutamente silenziosa, poi perché in condizioni di vento "normali" è più efficiente del 30% rispetto non a una, bensì a tre turbine a pale.

Non solo: per come è costruita, la Eco Whisper è più visibile agli uccelli e, inoltre, può essere reclinata a novanta gradi in posizione orizzontale quando la si vuole proteggere da fenomeni meteorologici estremi (come, ad esempio, gli uragani) oppure per rendere più facile la sua manutenzione.

L'Eco Whisper è alta poco più di venti metri, ha un diametro di sette ed è in grado di operare con venti che arrivano a soffiare fino a 190 chilometri orari.

È poi in grado di produrre, a una velocità media di vento di appena 9 chilometri all'ora, dai 18 mila ai 32 mila chilowattora in un anno, tanto da soddisfare le necessità energetiche di tre famiglie o anche di una fabbrica di medie dimensioni.

Dunque questa Eco Whisper sembra proprio avere tutte le caratteristiche per trovare un ampio utilizzo nei centri urbani e residenziali, con buona pace anche degli animalisti e di chi vuole dormire in santa pace...







Galleria fotografica Argomenti: turbina eolica silenziosa, energia eolica, turbine eoliche asse verticale, Eco Whisper