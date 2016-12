Dal Giappone un super treno che viaggia senza rotaie e va a energia eolica e solare Le linee aerodinamiche ricordano più un aereo con tanti di ali attaccate alla fusoliera e forse, anche perché questo super treno non ha bisogno di rotaie per correre e, soprattutto, si muove grazie esclusivamente alle energie rinnovabili, ha qualcosa di incredibile che speriamo non rimanga solo un'idea futuristica, ma assolutamente futuribile.

L'Aero Train che gli ingegneri giapponesi della Tohoku University hanno progettato, infatti, è stato pensato per essere completamente alimentato grazie all'energia eolica e solare.

Il progetto prevede che il treno si muova all'interno di un tunnel alla cui sommità sia posta una fitta rete di pannelli fotovoltaici che alimenterebbe le batterie e i propulsori elettrici.

L'aerotreno è poi controllato roboticamente e utilizza tre set di ali e un paio di eliche elettriche per creare la spinta: una volta libratosi al di sopra del suolo, beneficia di una drastica riduzione della resistenza aerodinamica a velocità elevate, richiedendo quindi una minore energia per mantenere l'impulso.

Presto arriverà una seconda versione con equipaggio in grado di raggiungere la velocità di 200 km/h.



