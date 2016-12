Da oggi l'orto biologico me lo affitto Non importa avere un pezzo di terra da coltivare e non importa neppure saper usare vanga e aratro, perché per i cultori del biologico arriva il primo orto a... distanza.

L'idea è dell'AIAB (l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) che nella campagna laziale di Sabina, nell'Azienda Biologica Le Spinose ha dato il via a questo particolare progetto.

Come funziona? Molto semplice: basta collegarsi al portale www.leverduredelmioorto.it e divertirsi a creare il proprio orto a distanza.

Gli appezzamenti di terreno sono disponibili in dimensioni diverse per adattarsi alla esigenze di tutti: si parte da 16 euro per un orto di 30 metri quadrati e una fornitura settimanale di 3-4 kg di ortofrutta, per arrivare a 34 euro per 11-12 kg di verdure.

Per quantitativi superiori (per ristoranti o Gruppi d'Acquisto Solidale), invece, il prezzo è su richiesta.

"Siamo molto soddisfatti di poter inaugurare questa iniziativa di filiera corta che non solo crea un rapporto diretto tra produttore e consumatore e rappresenta l'ennesimo canale per fruire dei prodotti biologici in garanzia AIAB - ha commentato Andrea Ferrante, Presidente Nazionale dell'Associazione -, ma si inserisce nell'ambito di una tendenza sempre più diffusa: la "rivincita" della campagna sulla città. Mentre infatti e le aree urbane e la crescente cementificazione del territorio sottraggono spazio alla campagna, la campagna torna nelle città. Merito del 25% degli italiani che hanno deciso di coltivare un orto, per quanto di dimensioni limitate, nel giardino di caso, sul terrazzo, o in spazi di verde pubblico messi a disposizione dai Comuni. Una tendenza che si sta ampliando e differenziando sempre più e alla quale contribuiscono ormai in modo importante che gli orti a distanza" .



