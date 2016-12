Da Shanghai un nuovo scooter elettrico a tre ruote Visti i notevoli disagi causati dal traffico, a Shanghai sempre più persone preferiscono i veicoli a due ruote per muoversi in città, tanto che la vivace industria locale sforna - a ritmo serrato - motoveicoli sempre più confortevoli e meno inquinanti decisamente alternativi alle automobili.

In questo senso un esempio è Icona E3WM (acronimo di Electric 3 Wheel Mobile), uno scooter elettrico a tre ruote presentato dalla Studio Icona Design.

Alla base del progetto di Icona E3WM la volontà di costruire un veicolo con cui muoversi agevolmente nel traffico limitando al tempo stesso le emissioni inquinanti.

Per non una maggiore stabilità Icona E3WM è stato dotato di due ruote anteriori e una posteriore e grazie ad un motore elettrico di 55 Kw (circa 75HP) è in grado di percorrere 150 chilometri con un solo pieno di energia che richiede dalle 3 alle 5 ore di ricarica con una normalissima presa di casa.

Non solo: Icona E3WM è gestito da una sofisticata elettronica ed è dotato di un tetto che ne permette l'utilizzo anche in caso di pioggia.



