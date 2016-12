Cresce negli italiani l'approccio ai temi della sostenibilità Secondo il 1° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra, anche in tempo di crisi è positivo l'approccio degli italiani ai temi della sostenibilità e dimostra atteggiamenti concreti ed effettivi, di consumo e acquisto consapevoli, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale.

La ricerca è stata condotta su un campione di 1000 individui e ha analizzato lo stile di vita sostenibile degli italiani in relazione a quattro differenti aree di indagine: livello di conoscenza, atteggiamento, comportamento di consumo e comportamento d'acquisto.

Dal quadro generale emerge che l'approccio degli italiani ai temi della sostenibilità è positivo anche in tempo di crisi (47%) e si rilevano atteggiamenti di consumo e di acquisto consapevoli, ossia orientati alla sostenibilità ambientale, da parte di una quota considerevole della popolazione (23%).

L'analisi registra in particolare come sia il campione in fascia d'età 18-34 anni a manifestare il maggior livello di attenzione a questa tematica (37%), seguito dalla fascia d'età 35-54 anni.

Ma ancora rimangono delle lacune: i risultati dell'Osservatorio, infatti, evidenziano la necessità di maggior informazione e cultura rispetto al concetto generale di sostenibilità, alle sue diverse accezioni e ad uno stile di vita più consapevole.



