Cresce negli USA il fenomeno dei ladri di... oli usati Se pensate alla classica bufala che fa sorridere, tenetevi forte e siate pronti a ricredervi perché negli Stati Uniti i ladri girano per i retro dei ristoranti a caccia di... olio da cucina usato.

Per farci che?, vi domanderete. Semplice: per poterlo rivendere ad aziende (compiacenti) che lo riciclano rivendendo poi sotto forma di biodiesel.

In generale, in America i ristoranti incaricano un'apposita società per recuperare gli oli utilizzati nelle loro cucine e per questo vengono addirittura pagati (poco meno di un dollaro al litro).

È chiaro, dunque, l'interesse economico che inevitabilmente si è venuto a creare con questi scarti: tanto per fare un esempio, solo nel corso di quest'anno un ristoratore del Missouri si è visto rubare l'equivalente di circa duemila dollari.

Un fenomeno, quello dei ladri di oli usati, per il quale i singoli Stati dell'Unione stanno cominciando a legiferare nuove pene più severe della "banale" multa che fino a poco tempo fa la polizia poteva elevare a chi veniva beccato a rubare.

L'esempio più eclatante viene dalla Virginia dove i malviventi colti in flagrante sono stati accusati di furto con scasso, furto aggravato, furto aggravato a scopo di spaccio e distruzione di proprietà.

Davvero niente male per un po' di olio usato...



