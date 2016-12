Costruire con materiali più efficienti e meno costosi? Si può! Dopo aver destato molto interesse con il Decalogo informativo per l'acquisto di un immobile, uno strumento di difesa per tutte le persone impegnate nell'acquisto di un immobile che sintetizza in dieci punti le precauzioni fondamentali per acquistare un immobile in tutta sicurezza, lo Studio Archingegno di Milano ha pubblicato un documento su alcuni materiali naturali ad oggi disponibili per realizzare edifici a ridotto impatto ambientale, ad alta efficienza energetica e con costi decisamente minori di quelli offerti dal mercato attuale.

Dal legno, alle balle di paglia, dalle soluzioni a secco, ossia legno o acciaio tamponati con cartongesso o pannelli in fibre naturali come la canapa o il sughero, fino all'avveniristico cartone rinforzato alveolare.

Sono tanti, per lo Studio Archingegno i sistemi costruttivi alternativi al cemento armato e laterizio che, oltre a garantire ambienti più salubri e bassa dispersione del calore, hanno una importantissima qualità: prezzi decisamente competitivi rispetto a quelli dei materiali attualmente diffusi.

"Negli ultimi mesi - ha dichiarato l'Architetto Giuseppe Magistretti, titolare dello studio - ci siamo dedicati a studiare materiali che potessero essere più affidabili sia dal punto di vista energetico che da quello delle prestazioni. Senza andare all'estero, abbiamo conosciuto interessantissime realtà italiane che offrono la possibilità di realizzare edifici più sani e più sicuri. Immaginate poi la nostra sorpresa nello scoprire che questi materiali, più attenti all'Ambiente avevano dei costi nettamente più bassi del cemento armato: si può arrivare addirittura a soli 500 Euro al metro quadrato, compresi gli impianti idraulico ed elettrico!".



