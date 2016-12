Costa caro lo spreco alimentare: solo in Europa 143 milioni di euro l'anno Da far venire i brividi i dati sullo spreco di prodotti alimentari in Europa.

Secondo i dati del progetto Fusions (che è stato avviato nel tentativo di ridurre questo genere di spreco lungo tutta la catena di approvvigionamento), ogni anno nei Paesi dell'Unione Europea vengono buttati via circa 88 milioni di tonnellate l'anno, l'equivalente del 20% di tutti gli alimenti prodotti nell'UE.

Dal punto di visto economico questo spreco si traduce in un controvalore di 143 milioni di euro, ma anche di 304 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, il 6 % delle emissioni annuali di gas serra.

Oltre all'analisi delle cause delle spreco alimentare in diverse aree politiche, il progetto Fusions ha anche sviluppato una serie di raccomandazioni su quali strumenti utilizzare per contrastare il fenomeno.

Sono stati identificati due gruppi distinti, uno che mette in evidenza i sussidi e i contributi/crediti d'imposta, un secondo che mette in evidenza gli strumenti d'informazione che affrontano il problema della riduzione e la prevenzione dello spreco alimentare, tra cui campagne di sensibilizzazione del pubblico, accordi volontari e standard di commercializzazione.

I risultati del progetto sono stati consegnati alla Commissione Europea perché siano ulteriormente sviluppati, in particolare come parte della pubblicazione da parte della Commissione della Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e il suo obiettivo di raggiungere una riduzione dello spreco alimentare del 50% entro il 2020.



Galleria fotografica Argomenti: sprechi alimentari, stime spreco alimentare Unione Europea, progetto Fusions