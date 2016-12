Corea del Nord e il 'mistero' dell'autobus solare In Corea del Nord qualche giorno fa la televisione di stato ha mostrato un autobus che, almeno stando a quanto riferito, sarebbe in grado di operare esclusivamente grazie all'energia solare.

Il bus, che presterebbe servizio nella città occidentale di Nampo, disporrebbe di 32 pannelli solari che alimenterebbero (attraverso un pacco batterie di 50 celle) un motore elettrico da 95 kilowatt.

Il portavoce della città, Jeong In Sung, intervistato dalla KCNA, l'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, afferma con orgoglio e garantisce che il veicolo è in grado di trasportare fino a 140 passeggeri e di raggiungere la velocità massima di 40 chilometri all'ora.

Al momento, però, non si sa se il veicolo sia effettivamente alimentato solo a energia solare autoprodotta oppure deve ricaricare le batterie attraverso una stazione di ricarica prima di poter operare sulla strada.

Ad ogni buon conto diversi esperti sostengono che un autobus di quelle dimensioni completamente mosso a energia solare non ha "credibilità".

Quello, dunque, che si pensa è che si tratti di mera propaganda di stato: in assenza di un'industria petrolifera propria, infatti, la Corea del Nord deve contare su altri mezzi per soddisfare il proprio fabbisogno di carburante e di energia.

I sorprendenti progressi tecnologici, come il bus a energia solare appunto, vengono dunque presentati alla locale popolazione come prova che la politica di autosufficienza (energetica e non) sta dando i suoi frutti.

Così come l'avveniristico autobus, infatti, la KCNA ha recentemente acclamato lo sviluppo di una nuova vernice impermeabile "prodotta con materiali localmente disponibili", e un nuovo innovativo modo per la fabbricazione di scarpe.

Peccato però che di tutti questi futuristici progressi tecnologici non se ne veda neppure l'ombra...



