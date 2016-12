Con il collaudo in Spagna il progetto SARTRE di Volvo si avvicina a divenire realta' Ne avevamo parlato molti mesi fa (leggi qui), ma ora sembra proprio che il progetto SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) pensato da Volvo sia prendendo effettivamente corpo e sia molto vicino a diventare realtà.

La Casa automobilistica svedese, infatti, ha guidato con successo, lungo una tratta di oltre 200 chilometri delle autostrade spagnole, una "carovana" composta da un autotreno in testa e tre auto al suo seguito.

Vi ricordate come funziona il sistema SARTRE? Semplice: tutti i veicoli sono dotati di un sofisticato sistema di telecamere, radar, laser e sensori che consentono di monitorare sia gli altri veicoli che precedono, sia quelli nelle immediate vicinanze.

In questo modo, tramite il sistema di comunicazione wireless, tutti i mezzi viaggiano esattamente come il veicolo di testa frenando, accelerando e mantenendo sempre una distanza di sicurezza appropriata che, nel caso di questo collaudo condotto alla velocità di 90 km/k, è stata mantenuta ad appena venti metri.

"Abbiamo imparato moltissimo da questo test" ha detto Linda Wahlström, project manager di SARTRE. "La gente ha sempre pensato che la guida "automatica" sia fantascienza, ma il fatto è che la tecnologia è già qui. Dal punto di vista puramente concettuale, SARTRE funziona molto bene e proprio per questo siamo certi che in un prossimo futuro, in un modo o in un altro lo troveremo su molti veicoli".

In effetti SARTRE offre diversi vantaggi: non solo perchè rende meno stressante il viaggio, ma anche per il fatto che aumenta la sicurezza sulla strada riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale in quanto gli autoveicoli procedono a velocità costante che significa abbattere i consumi di carburante di circa il 20%, e poi anche perché riduce il rischio di ingorghi e il pericolo di incidenti.







