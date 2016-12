Con il Solar Bikini l'iPod si carica comodamente mentre ci si abbronza Ideato dal designer americano Andrew Schneider e messo a punto dall'Interactive Telecommunications Program è in arrivo sulle spiagge il Solar Bikini, un incredibile costume ricoperto da una speciale pellicola fotovoltaica in grado di produrre 5 Volt di energia elettrica, quanto cioè in grado di alimentare e di tenere in carica, tramite una comune connessione USB, piccoli apparecchi elettronici tra cui un iPod.

In questo modo sarà possibile prendere comodamente il sole sul proprio lettino o asciugamano ascoltando nel frattempo il proprio brano preferito sul lettore MP3.

Gli unici inconvenienti? A parte il fatto che bisogna tener sempre d'occhio il sole (e le nuvole) e che lo stile del bikini non è proprio... impeccabile, bisogna assolutamente scordarsi di fare il bagno in quanto il Solar Bikini non va proprio d'accordo con l'acqua.

E per gli uomini? Anche loro saranno accontentati grazie all'iDrink, la versione boxer del costume fotovoltaico.



Galleria fotografica Argomenti: eco bellezza; biocosmetici, biocosmesi, terme, prodotti termali, ambiente, impronta ecologica