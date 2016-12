Con gli aquiloni l'energia eolica potrebbe venire prodotta a prezzi molto inferiori Energia eolica non significa sono sfruttare la potenza del vento solo grazie alle turbine.

Diversi ricercatori stanno, infatti, sperimentando soluzioni differenti nel tentativo non solo di trovare soluzioni alternative ma anche più efficienti ed economiche.

Una di queste si chiama KiteGen ed impiega grandi aquiloni i quali, a detta dell'azienda che l'ha progettato, sarebbero in grado di generare diversi GigaWatt di energia pulita a fronte di un investimento molto più abbordabile rispetto ad un altro impianto di energia alternativa e dunque molto più vantaggioso e ammortizzabile.

Così come è stato progettato questo impianto, grazie anche ad un sofisticato sistema di controllo degli aquiloni basato su sensori avionici, sfrutta la forza pressoché inesauribile e quasi universalmente disponibile dei venti di quota molto più potenti e costanti di quelli che soffiano a terra.

Del suo sistema l'azienda dispone di diverse configurazioni tra cui le più interessanti sono la Stem KiteGen e il Carousel KiteGen: nella configurazione Stem, l'aquilone tira e rilascia i cavi di ancoraggio così da attivare gli alternatori montati al suolo; in quella Carousel, invece, una serie di aquiloni sono combinati insieme a un'altezza di circa 800-1000 metri in modo da metterli in movimento circolatorio, movimento che aziona i generatori e fa produrre energia.

Sempre a detta del costruttore sembra poi che un parco eolico composto da nove KiteGen possa generare una potenza nominale di 27 MegaWatt, ma c'è anche di più: il costo per ogni chilowatt di energia elettrica prodotta sarebbe sono di 0,03 Euro, più basso rispetto a quello prodotto con combustibili fossili.

L'unico problema? Le autorizzazioni per costruire questo tipo di centrali visto che possono rappresentare un problema per il traffico aereo...







Galleria fotografica Argomenti: energia eolica, aquiloni produzione energia, KiteGen, impianto energia eolica aquiloni