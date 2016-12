Con BioGustando tornano gli appuntamenti culinari con il biologico La sezione regionale dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) promuove il progetto BioGustando, un ricco calendario di appuntamenti che prevede lezioni di cucina e incontri con i produttori per conoscere i prodotti biologici e le aziende locali.

Grazie all'esperienza di chef e maestri di cucina si scopriranno le caratteristiche peculiari dei prodotti biologici, le modalità e le ricette più gustose per esaltarli.

Gli incontri termineranno con una cena collettiva per condividere sapori e tradizioni del territorio.

Si parte mercoledì 11 maggio presso l'Osteria Vecchia di Guiglia (MO) dove protagonista sarà la pasta biologica che la si potrà conoscere ed apprezzare dalla produzione alla tavola.

Il produttore Maurizio Gritta spiegherà i diversi metodi di produzione della pasta, a partire da materie prime biologiche.

A seguire, insieme al Biochef Giovanni Montanari, s'imparerà a cucinare vari tipi di pasta abbinati al giusto condimento per esaltarne sapore e caratteristiche.

A fine serata si potrà gustare quanto preparato.

Inizio previsto alle ore 19.30.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Osteria Vecchia - Via Michelangelo 690/694 - Guiglia (MO) - Telefono: 059792433.



Pensate per coniugare biologico e cucina tradizionale sono, invece, le lezioni organizzate a Bologna presso Gli Amici di Babette.

Le maestre di Babette insegneranno a cucinare i piatti della tradizione emiliana utilizzando ingredienti e prodotti biologici provenienti da piccoli produttori locali.

Uova, farina e carne per preparare le tagliatelle al ragù (venerdì 27 maggio ore 18.45), riso e ciliegie morette per cucinare torta di riso e zuppa di ciliegie (giovedì 16 giugno ore 18.45).

Entrambi gli appuntamenti termineranno cenando tutti assieme con i piatti preparati.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Gli amici di Babette - Via San Felice 116 - Scala G - Bologna - Telefono: 0516493627 - 3397011003



