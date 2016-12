Comune zucchero per catturare la CO2 I ricercatori della Northwestern University di Chicago (Stati Uniti) hanno scoperto una sostanza che è in grado di catturare l'anidride carbonica rilasciata nell'ambiente grazie ai cristalli del comune zucchero e di alcuni sali che imprigionano al proprio interno la CO2.

Il nuovo materiale è stato chiamato CD-MOF-2 e, a differenza degli altri assorbitori di carbonio che utilizzano solventi derivati dal petrolio, è di origine completamente naturale ed in più cambia colore (passando dal giallo a rosso) una volta che ha raggiunto la saturazione.

Ora il team di ricercatori sta studiando l'applicazione commerciale dell'intero processo e, se come sembra i risultati promettenti saranno confermati anche su larga scala, il CD-MOF-2 potrebbe rappresentare una soluzione importante alla lotta all'inquinamento da carbonio in quanto potrebbe essere applicato direttamente vicino alle fonti d'inquinamento come, ad esempio, possono essere taluni impianti industriali.



