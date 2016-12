Come ti risolvo il problema dei rifiuti alimentari facendoci pure un bel business Con così tante persone che abitano il Pianeta, il problema dei rifiuti è oggi uno dei maggiori che l'umanità si trova a dover affrontare.

In particolare perché ancora solo una piccola percentuale di rifiuti viene correttamente riciclata.

Non solo: nei Paesi occidentali, una fetta considerevole della spazzatura è costituita da alimenti non consumati e andati a male che vengono buttati senza magari essere neppure stati aperti.

Eppure pochi sanno che proprio questa tipologia di rifiuti potrebbe essere completamente riutilizzata.

Ma c'è anche chi l'ha capito e ha deciso di farne il proprio mestiere.

Stiamo parlando di tre giovani imprenditori, Craig Martineau, Dan Blake e Brandon Sargent, che

a Salt Lake City (nello Utah, Stati Uniti) hanno fondato la EcoScraps, una società che ricicla solo cibi recuperati da banchi, negozi e grossisti alimentari.

Pensate che si tratti di piccole quantità? Beh, allora siate pronti a ricredervi perché, ogni giorno, EcoScraps raccoglie qualcosa come venti tonnellate di alimenti gettati!

Bene, ma per farne cosa? Semplicemente del compost 100% organico che viene poi rivenduto al dettaglio a otto dollari a sacco.

Davvero un bel business senza fine, visto che si stima che ogni anno nei soli Stati Uniti i rifiuti di questo tipo ammontino alla spaventosa cifra di oltre trenta milioni di tonnellate...



