Come riqualificare una vecchia tratta ferroviaria in una suggestiva passeggiata a basso impatto ambientale Accade in Italia, esattamente tra i comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure dove un tratto della vecchia linea ferroviaria Genova-Ventimiglia) è stato trasformato in una suggestiva passeggiata con vista mozzafiato sul Mar Ligure.

Il recupero è avvenuto grazie alla collaborazione tra 3S Studio e Voarino + Cairo (due studi di architettura) che avevano dato il via a questo progetto nel 2007.

Convertita in un percorso panoramico con piste ciclabili e pedonali in cui la natura torna ad essere la vera protagonista (grazie anche al sapiente uso di materiali a basso impatto), lungo la passeggiata sono diverse le aree di sosta panoramica da cui si può ammirare e godere di una visuale che toglie il respiro per la sua bellezza.

Davvero stupefacente e geniale al tempo stesso, poi, il fatto che l'ex galleria ferroviaria sul percorso possa essere utilizzata anche come sede per mostre d'arte.

I lavori di riqualificazione sono iniziati a giugno del 2009 e sono stati completati, dunque, in poco più di due anni.

Complimenti!



Galleria fotografica Argomenti: riqualificazione tratta ferroviaria, riqualificare aree urbane, pista ciclabile, pista pedonale