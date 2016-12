Come difendersi dal caro benzina e dall'inquinamento Ridurre i limiti di velocità, è questa la soluzione adottata in Spagna e qui da noi a Milano per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei carburanti nel primo caso e difendersi dall'inquinamento da PM10 nel secondo.

Il Governo iberico, infatti, per i prossimi quattro mesi ha ridotto da 120 a 110 km/h la velocità massima in autostrada, anche se non è escluso che, qualora i prezzi del petrolio non scendessero, il decreto potrebbe essere nuovamente rinnovato.

In particolare, secondo i calcoli effettuati dai tecnici del governo, il nuovo limite dovrebbe ridurre i consumi del 10% su scala nazionale, permettendo alla Spagna di risparmiare 1,4 miliardi di euro all'anno.

A Milano, invece, è stato introdotto sia sulle tangenziali che sulle strade a scorrimento veloce il limite di 70 km/h.

Non solo: la Polstrada vigilerà a mezzo di due safety car che, viaggiando a 70 km/h, tenteranno di "invogliare" gli automobilisti ad adeguarsi al limite.



