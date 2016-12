Come ascoltare la musica a costo zero Se state pensando che stiamo per suggerire un modo per piratare illegalmente la musica dalla rete siete completamente fuori strada perché quello che stiamo per presentare è un giradischi che suona senza bisogno di energia elettrica.

Sì, è vero: i CD prima e i formati digitali ora hanno ammazzato il vinile, ma volete mettere il fascino del vecchio disco?

A inventare questo grammofono, per l'esattezza il Minimalist Gramophone, la designer tedesca Livia Ritthaler che, con semplice genialità, solo con un cono di carta che funge da altoparlante, un ago fa da puntina e una piastra con un bastone centrale ha ricavato questo oggetto che, seppure per certi aspetti... jurassico, emana sempre uno straordinario fascino.

Il suono? Beh, come gli antesignani di inizio novecento la qualità non è il suo forte, ma volete l'effetto su amici e parenti?

A parte gli scherzi, sarà molto difficile dare un futuro commerciale a questo grammofono e forse, a parte il prototipo originale, non ne verranno mai prodotte altre copie.

Ad ogni modo, per gli amanti del genere, la struttura sembra abbastanza facile da replicare con un po' di abilità nel fai-da-te, in fondo bastano solo un po' di legno, carta, un ago e un po' di tempo da perdere a far girare (rigorosamente a mano) i dischi...



Guarda e senti come suona il Minimalist Gramophone



