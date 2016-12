Coltivare riso utilizzando meno acqua e inquinando meno I ricercatori dell'Università d'Agraria di Bangalore (in India) hanno realizzato nei loro laboratori un nuovo tipo di riso che necessita di meno acqua per crescere, è più ricco di proteine e, come se non bastasse, per la sua coltivazione si emette meno metano.

Questo riso, che - si badi bene - non è geneticamente modificato, ma è una coltura ibrida (ovvero ottenuta incrociando artificialmente piante di varietà diverse), utilizza circa il 60% in meno di acqua rispetto alle altre colture di riso, ha bisogno di essere innaffiato una sola volta a settimana anche in climi aridi e può rimanere senza altra acqua fino a quindici giorni.

Dal punto di vista nutrizionale, poi, contiene dal 14 al 15% di proteine rispetto al 7/8% del riso "convenzionale" e può essere inoltre raccolto molto più rapidamente con una resa simile al più comune riso, caratteristica questa che lo rende ideale per nutrire la crescente popolazione mondiale.

Finora, solo nel 5% circa delle risaie dell'India viene utilizzato questo nuovo tipo di coltivazione, ma i ricercatori sperano che, visti i benefici, presto possa diffondersi in più aree del Paese asiatico e del mondo.



Galleria fotografica Argomenti: riso ibrido, cibi ibridi, coltivazione riso basso impatto ambientale, alimenti ibridi