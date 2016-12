Coi container ci si puo' fare anche un ponte... A Tel-Aviv (in Israele) lo studio di architettura Yoav Messer Architects ha progettato un incredibile ponte che ha chiamato Econtainer Bridge e che sarebbe costruito coi container utilizzati per le spedizioni.

Questo particolare progetto si è aggiudicato il concorso per la costruzione di un collegamento tra due aree all'interno del Parco Nazionale titolato a Ariel Sharon e, una volta costruito, fornirà l'accesso ai pedoni, alle biciclette e alle navette elettriche di piccole dimensioni.

L'Econtainer Bridge è lungo quasi 160 metri ed è costituito da una linea continua di container intervallati da ampie terrazze panoramiche che offrono un rilassante spazio per sostare, riposare e godere della splendida vista su ogni lato.

Il ponte si appoggia poi su quattro colonne così da limitare il suo impatto sul terreno e sul paesaggio circostante.

Per il loro progetto gli architetti dicono di essersi ispirati al parco stesso che sorge in una zona della capitale dove fino a poco tempo fa vi era una discarica, area che però oggi sta rinascendo come bellissima oasi verde vicino alla città.

Già in altri casi (leggi qui e anche qui) abbiamo visto come i container possono essere impiegati nuovamente; un'idea di per sé molto intelligente e furba visto che in media ogni anno sono quasi 800 mila i container che vengono dismessi e accatastati dalle compagnie mercantili.

Ma al di là dell'abbondanza (che, per inciso, equivale a materiale già pronto dunque con minori tempi e costi di produzione), sembra proprio che i container siano vere e proprie unità modulari "flessibili" da adattarsi a qualsiasi necessità costruttiva.

E allora perché non approfittarne invece di abbandonarli e lasciarli arrugginire?



