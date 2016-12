Clima che cambia: di questo passo perderemo gli orsi polari e saremo invasi dalle zanzare Guai in vista per gli animali che vivono al freddo perché, secondo quanto scritto in un nuovo report del WWF dal titolo Biodiversità e cambiamenti climatici, l'aumento della temperatura terrestre sta avendo ripercussioni che mettono a serio rischio la loro sopravvivenza.

E se potrebbero presto scomparire animali come il leopardo delle nevi, l'orso polare e lo stambecco, vero è che al loro posto potrebbero subentrare (e abbondare) zanzare, meduse e parassiti tipo il punteruolo rosso (il killer delle palme) e le zecche proprio perché a queste creature il caldo piace davvero.

Lo scenario disegnato dall'aumento delle temperature potrebbe dunque consegnarci - si legge nel rapporto - un Pianeta invaso da specie adattabili e invasive.

Per fuggire al riscaldamento del Pianeta diverse specie di animali e piante (all'incirca l'84% di quelle che vivono in ambienti aridi) già ora stanno spostando i loro areali di distribuzione.

Purtroppo, però, per le specie d'alta quota non esistono vie di fuga, così che proprio la riduzione dei ghiacciai e dei periodi di innevamento sta minacciando molte di queste specie alpine.

Dal canto loro anche gli oceani rappresentano un altro ecosistema ad alto rischio: l'aumento di anidride carbonica delle acque, infatti, unito all'aumento delle temperature, produce una vera e propria acidificazione che sta inevitabilmente infliggendo molteplici danni, in primis alla barriera corallina che potrebbe scomparire entro il 2050 se questo trend dovesse perdurare.



Argomenti: cambiamenti climatici, rischio estinzione animali freddi, leopardo delle nevi, orso polare, stambecco