Clima - In Europa nel trentennio 2021-2050 il termometro potrebbe salire fino a 2,5 gradi Notizie preoccupanti quelle riguardo il futuro del clima in Europa nel prossimo futuro.

Stando, infatti, alle proiezioni dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, tra il 2021 e il 2050 le temperature nel Vecchio Continente sono destinate ad aumentare da un minimo di 0,4 gradi centigradi a un massimo addirittura di 2,5 gradi rispetto al periodo 1960-1990.

A risentirne soprattutto le regioni del Sud Europa dove è prevista la punta massima di incremento (+2,5°), ma anche la parte orientale dei Paesi scandinavi e l'Europa sud-orientale.

Non solo: secondo le previsione dell'Agenzia Europea le precipitazioni annuali nel Sud del Continente diminuiranno del 15%, contro un aumento analogo al Nord.

A crescere saranno soprattutto le precipitazioni invernali, mentre diminuiranno quelle estive.

In un futuro più lontano, le proiezioni sono ancora più allarmanti: per il periodo 2071-2100, i modelli prevedono che l'Europa sarà più calda di 3 gradi rispetto al periodo di riferimento 1960-1990, con punte di 6 gradi per la Scandinavia, mentre il bacino del Mediterraneo e alcune parti dell'Europa orientale registreranno cambiamenti maggiori rispetto ad altre aree.

Cos' come nelle proiezioni dell'UE si rilevano grandi differenze fra l'estate e l'inverno con la stagione fredda sarà meno "gelida" ma "umida" (il che significa con maggiori alluvioni) in Scandinavia ed Europa orientale, mentre i maggiori aumenti delle temperature durante l'estate avverranno nel Mediterraneo con conseguenti ondate di calore e impatto sull'ecosistema, le risorse idriche, il turismo, l'agricoltura e la salute.

Queste proiezioni sono state elaborate dall'Agenzia grazie allo studio e al confronto di 25 modelli climatici regionali e hanno come presupposto iniziale quello di considerare una rapida crescita economica a livello mondiale, un aumento della popolazione del Pianeta che toccherà quota 9 miliardi nel 2050, ma che in seguito inizierà a decrescere.

Stando a questi presupposti benessere e stili di vita sarebbero simili nelle varie regioni e nuove tecnologie prenderebbero piede, mentre l'energia dovrebbe arrivare sia da fonti rinnovabili che da fonti fossili.

Cambiando i fattori, ad esempio rimpiazzando le fonti fossili con le rinnovabili, il quadro cambierebbe e l'impatto dei cambiamenti climatici verrebbe notevolmente ridimensionato.



