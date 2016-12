Clean Up Day, in Australia raccolte in un solo giorno oltre 13.500 tonnellate di rifiuti In Australia in un solo giorno oltre mezzo milione di persone hanno raccolto la bellezza di 13.500 tonnellate di rifiuti abbandonati e sparsi in oltre sei mila località del Paese.

Sono questi i dati salienti della venticinquesima edizione del Clean Up Day, un appuntamento annuale che, in un quarto di secolo, ovvero da quando è stato istituito, ha permesso la raccolta di oltre trecentomila mila tonnellate di rifiuti.

"Dovremmo essere tutti orgogliosi di questo eccezionale successo - ha detto ex velista Ian Kiernan, fondatore dell'iniziativa che ora si è diffusa in tutto il mondo -. Non c'è dubbio che l'Australia sia un luogo più pulito di 25 anni fa. Il sostegno per l'iniziativa continua a crescere, mentre diventiamo più consapevoli dell'importanza di proteggere il nostro ambiente locale. Tuttavia i volon ttia pericolosa per l'ambiente, perché sono durevoli, si accumulano e uccidono tari continuano a trovare quantità "sconcertanti" di cicche di sigarette, vetro, plastica e carta, in particolare buste di plastica che sono come una mala la fauna e le piante".

Ed è proprio su queste ultime che si incentra la campagna di sensibilizzazione lanciata da Clean Up Day Australia che intende mettere al bando definitivamente i sacchetti di plastica non biodegradabili.

Secondo i dati dell'organizzazione, infatti, nella sola Australia ogni anno si usano più di tre miliardi di borse di plastica e circa cinquanta milioni di esse finiscono disperse nell'ambiente.



Galleria fotografica Argomenti: Clean Up Day Australia 2015, oltre 13 mila tonnellate rifiuti raccolti in Australia in un solo giorno, bando sacchetti e buste di plastica