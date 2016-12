Clean Up Day, il modo più responsabile (e intelligente) per tenere pulito il proprio Paese Non c'è che dire, in Australia hanno fatto davvero sul serio.

Nella sola giornata di domenica 6 marzo, un popolo di 500 mila volontari si è ritrovato in oltre 7.400 località del Paese per partecipare alla ventunesima edizione del Clean Up Day, la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti raccogliendo, nel complesso, qualcosa come 16 mila tonnellate di spazzatura, in particolare bottiglie e contenitori per le bevande e mozziconi di sigaretta.

Quest'anno l'eco esercito si è concentrato in modo particolare nella regione del Queensland che è stato devastata dal ciclone Yasi: in oltre di 23 mila persone hanno, infatti, contribuito a ripulirne i parchi, le piste ciclabili, le sponde dei ruscelli e le spiagge.

Ma non è finita qui: a Newcastle, a nord di Sydney, fra i volontari si sono ritrovati anche diversi sommozzatori che si sono immersi nel fondo del porto per recuperare bottiglie rotte, sedie, canne e lenze da pesca e una bicicletta.

Quando si dice volere è potere...



