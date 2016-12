Città virtuose: a Tempe, in Arizona, il risparmio energetico è… di casa Dopo aver costatato che l'illuminazione pubblica a led non è adatta per le temperature estreme del deserto, l'amministrazione cittadina di Tempe, in Arizona, ha deciso di installare mille lampioni a induzione.

Analoghi problemi si erano già verificati anche in un'altra città statunitense, quella di Columbus, in Ohio, ma è anche pur vero che la maggior parte dei comuni dove sono stati installate illuminazioni a led ha avuto sino ad ora esperienze positive.

Indipendentemente da questo, il costo più basso dei lampioni a induzione da un lato e il minor consumo energetico stimato in qualcosa come il 40% in meno, permetteranno alla cittadina di Tempe di risparmiare un bel pò di quattrini, per tutta gioia non solo degli amministratori ma anche (e soprattutto) dei contribuenti.



