Cinque consigli per un albero di Natale (un po') più verde Se quest'anno hai intenzione di addobbare la casa con un albero di Natale, prima di procedere con l'acquisto, tieni a mente questi pochi consigli pratici.

1. Scarta gli alberi di plastica: sono prodotti derivati dal petrolio e quindi hanno costi ambientali e di smaltimento molto elevati. Secondo uno studio di Coldiretti, i cinque milioni di alberi finti che verranno acquistati quest'anno emetteranno gli stessi gas di sei milioni di chilometri percorsi in macchina.

2. Leggi sempre e con attenzione l'etichetta su cui devono essere riportate la provenienza da coltivazioni specializzate, la nazionalità, l'età dell'albero e la non destinazione per il rimboschimento (per evitare mescolanze genetiche e quindi danni alle specie autoctone).

3. Scegli alberi prodotti da realtà forestali certificate. La certificazione Pefc, ad esempio, garantisce la massima trasparenza in termini di tracciabilità e rispetto del territorio.

4. Preferisci sempre alberi provenienti dal nostro Paese: più è vicino il luogo di coltivazione o il bosco dal quale è stato prelevato, meno chilometri farà fino a casa nostra e quindi minore sarà il suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni nocive. Tra l'altro forse non tutti sanno che il 90% degli abeti italiani disponibili per il mercato natalizio deriva da coltivazioni specializzate. Il restante 10%, venduto senza radici (i cosiddetti cimali o punte d'abete) derivano poi da normali pratiche di gestione forestale che prevedono interventi di diradamento indispensabili per far sviluppare meglio le nostre foreste.

5. Dopo le feste smaltisci l'albero in modo corretto. Ripiantarlo in un bosco non è sempre l'opzione più corretta: se lo si pianta in boschi dove non è già è presente l'abete può significa creare problemi di inquinamento genetico perché purtroppo la maggior parte degli abeti viene dall'estero e magari non conosciamo l'origine e il patrimonio genetico. Meglio quindi piantarlo nel giardino di casa, per chi ne ha uno. Se invece l'albero si è seccato durante le feste, va destinato alla raccolta compostabile per permettere la sua trasformazione in compost.





