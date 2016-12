Cina al primo posto per le rinnovabili, Italia quinta Secondo l'indagine trimestrale Country Attractiveness Indices realizzata da Ernst & Young è la Cina il primo Paese al mondo nella graduatoria per gli investimenti effettuati per le energie rinnovabili.

Non solo: mentre le economie occidentali sono penalizzate dal rallentamento della domanda e dall'attenzione alla riduzione dei costi, l'Europa dell'Est, il Medio Oriente, il Nord Africa, il Sud Est asiatico e l'America Latina scalano posizioni nella classifica.

In particolare, dopo la Cina vengono gli Stati Uniti, la Germania, l'India e poi, al quinto posto, l'Italia che ha superato la Gran Bretagna grazie agli investimenti effettuati nell'ambito dell'energia solare per la quale il nostro Paese è addirittura quarto al mondo.

Sempre stando allo studio, poi, saranno i Paesi dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente, del Nord Africa, del Sud Est asiatico e dell'America Latina a rappresentare il prossimo futuro per le energie rinnovabili, trainati da Paesi come Argentina, Ungheria, Israele, Tunisia e Ucraina che per la prima volta figurano nella classifica.



