Chi lo avrebbe mai detto che un giorno si sarebbe prodotta energia col frutto della passione? Davvero incredibile l'invenzione messa a punto da Ryan K, membro del Maui Makers Hackerspace alle Hawaii (Stati Uniti), che ha sviluppato un laser alimentato da una delle più strane fonti di energia rinnovabili: la frutta tropicale.

Per essere più precisi, a produrre energia è il maracuglia (o maracuja, più comunemente noto come frutto della passione) che messo in serie con bulloni anodizzati (fonte di zinco), tubo di rame, fili, interruttori, led e un condensatore, è stato in grado di creare una batteria che cresce letteralmente... sugli alberi!

La stravagante idea è venuta a Ryan gustando il frutto tropicale che ha un forte sapore acido: proprio questa acidità ha fatto pensare che avrebbe potuto funzionare esattamente come una batteria.

Certo va detto, per tutta sincerità, che il risultato in termini di carica elettrica è piuttosto contenuto (appena 3 Volt), ma si tratta pur sempre di una geniale soluzione che potrebbe risolvere un problema piuttosto ricorrente alle Hawaii dove la quantità di frutta che cresce spontaneamente sugli alberi è talmente tanta che, se non rimossa una volta che cade dall'albero, marcisce attirando nuvole di poco igienici insetti.

