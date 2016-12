Che cosa aumenta l'appetito sessuale dei newyorkesi? Ma una sana passeggiata a Central Park! Niente ostriche e champagne, ma solo una rilassante passeggiata in un parco, magari a Central Park, ecco cosa infiamma l'appetito sessuale degli abitanti di New York.

Ad affermarlo Ian Kerner, sessuologo autore di molti libri e volto della CNN, il quale sostiene che l'attività fisica all'aria aperta e in genere tutti i momenti di relax passati con la propria anima gemella a contatto con la natura sono fattori in grado di aumentare la libido, in particolare perché permettono di ritrovare la vena romantica.

Passeggiare col proprio partner per Central Park, ad esempio, non solo permette ai newyorkesi una boccata d'aria fresca, ma consente loro di riscoprire la persona amata.

Inoltre, i portici o i rigogliosi rami che si "inchinano" offrono innumerevoli posti dove scambiarsi romanticissimi baci.

E poi ancora le stradine seminascoste o gli ampi prati danno la possibilità di rilassarsi passeggiando teneramente mano nella mano.

Addirittura Kerner si spinge anche a indicare quello che anche quale è l'angolo del parco per lui più... attizzante: si tratta del lago artificiale che si trova a Central Park chiamato Reservoir (nelle foto alcuni scorci suggestivi) titolato a Jacqueline Kennedy Onassis, un vero e proprio angolo di paradiso romantico con vista mozzafiato e profumatissimi fiori che lo circondano.

Ora, pensando allo stato non proprio... ottimale dei nostri giardini pubblici, chissà cosa direbbe il sessuologo americano di noi italiani: forse che è per questo motivo che la crescita demografica in Italia è a zero?



Galleria fotografica Argomenti: aumento appetito sessuale contatto Natura, attività aria aperta migliora prestazioni sessuali